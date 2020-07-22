Большегрузы - рекордсмены

22 Июль 2020 2020-07-22T17:28:26+03:00

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На Лебединском горно-обогатительного комбинате, входящем в компанию «Металлоинвест», установлен рекорд по объему перевозки руды и скальной вскрыши автомобильным транспортом. Большегрузные самосвалы доставили из забоев карьера 300 тысяч тонн породы за сутки, при этом выполненный грузооборот составил 996 тысяч тонно-километров.

- Это новое достижение нашего предприятия, – прокомментировал Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. – В прошлом году мы лишь приближались к этой цифре. Сегодня это стало возможным не только благодаря высокой работоспособности карьерной техники, но и ответственному труду наших горняков и автомобилистов, слаженности, грамотной организации работ. Спасибо каждому, кто внёс свой личный вклад в новейший лебединский рекорд!

В рамках инвестиционной программы компании «Металлоинвест», направленной на модернизацию горно-транспортного комплекса, парк техники предприятия регулярно пополняется новыми, высокопроизводительными машинами и оборудованием. На сегодняшний день автотракторное управление ЛГОКа имеет 39 современных большегрузных автомобилей грузоподъёмностью 130, 180 и 220 тонн.