В Варваровке Белгородской области появилась детская площадка
Инициатива жителей поддержана Фондом президентских грантов
В Варваровке Белгородской области появилась детская площадка. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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Жители Варваровки Алексеевского городского округа смогут проводить время теперь в новом детском городке. Площадка появилась при поддержке Фонда президентских грантов. Инициаторами проекта являются местные мамы во главе с заместителем главы территориальной администрации и председателем ТОС Натальей Кияновой. А еще она — супруга настоятеля местного храма и мама троих детей.
Напомним, всего в Алексеевском горокруге 11 проектов получили финансовую поддержку. На реализацию идей было выделено около 7 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU