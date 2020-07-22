2020-07-22T15:54:45+03:00
Общество

В Варваровке Белгородской области появилась детская площадка

Инициатива жителей поддержана Фондом президентских грантов
Ирина ТАРАСОВА
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В Варваровке Белгородской области появилась детская площадка. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаВ Варваровке Белгородской области появилась детская площадка. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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Жители Варваровки Алексеевского городского округа смогут проводить время теперь в новом детском городке. Площадка появилась при поддержке Фонда президентских грантов. Инициаторами проекта являются местные мамы во главе с заместителем главы территориальной администрации и председателем ТОС Натальей Кияновой. А еще она — супруга настоятеля местного храма и мама троих детей.

Напомним, всего в Алексеевском горокруге 11 проектов получили финансовую поддержку. На реализацию идей было выделено около 7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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