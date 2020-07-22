Белгородские студенты с сентября смогут ездить по льготному проездному

22 Июль 2020 2020-07-22T14:55:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белгороде и Белгородском районе уже внедрена система электронных льготных проездных билетов. Электронные льготные проездные билеты планируют внедрить во всех районах Белгородской области до конца 2020 года, рассказали в департаменте цифрового развития. Чтобы получить такую услугу, льготник должен прийти в МФЦ и написать заявление. А вот студентам посещать МФЦ не нужно: достаточно оформить заявление через региональный портал госуслуг.

С сентября под действие льготы попадут более 52 тысяч учащихся и аспирантов вузов, а также почти 22 тысяч студентов ссузов. Стоимость одной поездки будет составлять 10 рублей, в месяц студентам будут начислять 18 таких льготных поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU