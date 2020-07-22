2020-07-22T13:02:03+03:00
Общество

В поселке Майский Белгородского района подожгли автомобиль «Хендай Акцент»

За сутки огнеборцы 8 раз выезжали на тушение пожаров
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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В поселке Майский Белгородского района вчера с утра горел автомобиль «Хендай Акцент». Несмотря на профессиональные и оперативные действия пожарных, автомобиль сгорел полностью. К счастью, никто не пострадал. Предполагаемая причина пожара — поджог.

Всего за минувшие сутки спасателям по вызову на тушения пожара пришлось выезжать 8 раз. Так, в селе Крутой Лог Белгородского района в районе улицы Луговой также в первой половине дня горел автомобиль «Газель». Огонь полностью повредил авто. Предполагаемая причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул специализированной пожарно-спасательной части.

В тот же день, но ближе к обеду,на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в зерноуборочном комбайне «ДОН 1500» в селе Крутой Лог Белгородского района. В поле, к месту происшествия, незамедлительно был направлен дежурный караул специализированной пожарно-спасательной части. Огонь повредил моторный отсек. Предполагаемая причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Также за минувшие сутки пожарные выезжали в район села Доброе Шебекинского района на тушения пшеницы, которая горела на площади 4 гектаров. В селе Грачевка Новооскольского городского округа по улице Центральная спасатели тушили не эксплуатируемый вагончик. В поселке Северный Белгородского района, по переулку Олимпийский произошел пожар в автомобиле «ВАЗ 3105». Автомобиль сгорел полностью, предполагаемая причина — поджог.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 2 раза выезжали на ликвидацию ландшафтных пожаров на общей площади более 200 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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