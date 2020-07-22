В Белгородской области двое подростков попали в ДТП – один погиб

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Смертельная автоавария произошла во вторник, 21 июля, в Красногвардейском районе. По предварительным данным, во втором часу ночи в селе Раздорное двое шестнадцатилетних подростков разъезжали на мопеде. При этом водительских прав у находившего за рулем юноши нет. Предположительно парень не справился с управлением, так как слишком быстро ехал, и на улице Слободская вылетел в кювет, а затем наехал на водопропускную трубу.

По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, шестнадцатилетний пассажир мопеда погиб. Находившийся за рулем парень получил травмы.