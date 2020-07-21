2020-07-21T17:06:40+03:00
Общество

Собачья жизнь: в Белгороде появятся площадки для выгула собак

Мэрия пообещала белгородцам сдать «объекты» к 5 августа
Ирина ТАРАСОВА
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Фото:vk.com/galdunФото:vk.com/galdun
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Интересный подарок ко Дню города приготовила белгородская мэрии. Как написал на своей личной странице в социальной сети ВКонтакте мэр Юрий Галдун, «скоро в городе появятся площадки для выгула собак. Первые четыре сдадим к 5 августа».

Напомним, что судьбой братьев меньших мэрия озаботилась еще в 2019 году, когда в областном центре были установлены дог-боксы. Мэр также опубликовал на своей странице фотографии строящихся "объектов".

В начале июня этого года Юрий Галдун рассказал об обновленном пансионате для содержания бездомных животных и поделился новостью, что одного из щенков забрал себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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