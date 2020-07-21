У белгородского шашлычника украли 190 килограммов мяса

21 Июль 2020 2020-07-21T16:10:30+03:00

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Инцидент произошел еще в декабре. По предварительным данным, 45-летний предприниматель перед Новым годом закупил 190 килограммов мяса, планируя на праздники снять палатку и продавать шашлык. Продукцию он хранил в холодильниках на территории своего строящегося дома в поселке Стрелецкое. Там же временно жил и подозреваемый - 30-летний наемный работник. По версии следствия, в течение недели он исподтишка продавал мясо на рынке и в торговом центре, пока не попался с баулами на глаза хозяину. Сообразив, что подпольному бизнесу пришел конец, злоумышленник уехал из региона. Спустя полгода белгородским оперативникам удалось его найти и задержать.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что сейчас подозреваемый арестован. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU