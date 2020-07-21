Жительница Старого Оскола закидала судебного пристава камнями

21 Июль 2020 2020-07-21T10:14:15+03:00

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В Старом Осколе возбуждено уголовное дело против 56-летней оскольчанки. Ее подозревают в применении насилия в отношении судебного пристава. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Белгородской области, в октябре 2019 года сотрудник службы судебных приставов прибыл к дому оскольчанки для исполнения судебного решения - сноса незаконно возведенной постройки. Хозяйка постройкой дорожила, вспыхнул конфликт. Женщина стала препятствовать действиям пристава, бросала в него камни. Когда ее попытались успокоить, она начала бить руками по лицу представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU