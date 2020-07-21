2020-07-21T10:14:15+03:00
Происшествия

Жительница Старого Оскола закидала судебного пристава камнями

Нападение обернулось для оскольчанки уголовным делом
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Жительница Старого Оскола закидала судебного пристава камнями.Жительница Старого Оскола закидала судебного пристава камнями.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Старом Осколе возбуждено уголовное дело против 56-летней оскольчанки. Ее подозревают в применении насилия в отношении судебного пристава. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Белгородской области, в октябре 2019 года сотрудник службы судебных приставов прибыл к дому оскольчанки для исполнения судебного решения - сноса незаконно возведенной постройки. Хозяйка постройкой дорожила, вспыхнул конфликт. Женщина стала препятствовать действиям пристава, бросала в него камни. Когда ее попытались успокоить, она начала бить руками по лицу представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Старого Оскола закидала судебного пристава камнями
Сбербанк продолжает помогать своим корпоративным клиентам в рамках государственных программ поддержки бизнеса
Сегодня в Белгородской области местами будут дожди и грозы
Белгородцы летом не будут платить за газовое отопление
В Шебекино столкнулись «пятерка» и патрульный автомобиль
Под нажимом приставов белгородское предприятие выплатило сотруднику более миллиона за производственную травму
В Белгородской области только за неделю произошло 5 ландшафтных пожаров
Белгородцы смогут до конца года заменить паспорта, срок действия которых истек
В Белгородской области в реке Осколец едва не утонул мальчик
Теперь в Белгородской области, чтобы распорядиться материнским капиталом, не нужно писать кучу заявлений
Белгородские судебные приставы помогли получить 16 работникам заработную плату
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Сервис Сбербанка защитит бизнес от подозрительных операций
В Белгороде оцепили здание ГТРК
Две девочки из Нового Оскола победили в православном конкурсе
В Белгородской горбольнице №2 скончался 49-й пациент с подтвержденным COVID-19
Под Белгородом дама за рулем сбила 5-летнюю девочку
В селе Хмелевец Белгородчины семья Мирошниченко победила в конкурсе на лучшее подворье
Мэр Белгорода раскритиковал заросший травой закрытый стадион
В Белгороде ушел из жизни отец двукратной олимпийской чемпионки Василий Хоркин
20 083 маленьких белгородца в июле получили выплаты, положенные на детей от 3 до 7 лет
В частном секторе Губкино строят дороги
67 белгородских ребят-призывников отправились на военную службу в Росгвардию
Жители Грайворонского района Белгородчины знают, как избежать пожара
В Белгородской области задержали местную жительницу, скрывающуюся от правосудия за убийство
В библиотеке Старого Оскола открылся мини-музей народной куклы
Будет ли в Губкине «Парк нашей мечты»?
В Белгородской области установили личность женщины, чье обгоревшее тело нашли у проселочной дороги
В Белгородской области бюджетники могут подать заявку на льготную ипотеку