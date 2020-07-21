2020-07-21T09:22:44+03:00
Общество

Сегодня в Белгородской области местами будут дожди и грозы

Выходя из дома, прихватите зонтик
Ирина ТАРАСОВА
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Сегодня в Белгородской области местами будут дожди и грозы.Сегодня в Белгородской области местами будут дожди и грозы.Фото: Архив "КП"
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По информации белгородских синоптиков, сегодня у нас будет облачно. Но лучше прихватить с собой зонтик: днем в некоторых районах пройдут дожди и даже грозы.

Кроме того, на территории региона ожидается ветер 5-10 м/с, днем во время дождя местами его порывы могут достигнуть 16 м/с. Температура воздуха ночью 10-15º тепла, днём 24-29° тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что в случае происшествия необходимо звонить по единому телефону доверия ведомства — +7 (4722) 39-99-99 или по телефону Службы спасения 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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