В Белгороде на конкурсе «Студенческая весна 2020» достойно выступили губкинцы

21 Июль 2020 2020-07-21T12:51:29+03:00

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Впервые «Студенческая весна» прошла в онлайн-формате. Победителями муниципального этапа, организованного отделом молодежной политики, в своих номинациях стали Лилия Бурлакова из Губкинского филиала Белгородского института искусств и культуры; хореографический коллектив «Аррива» Губкинского филиала Белгородского технологического университета; Иван Федоров, а также дуэт Руслана Горожанкина и Савелия Кабанова, все – студенты Губкинского горно-политехнического колледжа.

Победители муниципального этапа представляли Губкинский городской округ на областном фестивале. Как признались участники, выступать без зрителей было необычно. Но, не смотря на это, они справились.

По итогам областного этапа в копилке Губкинского городского округа одно второе и два первых места, а Руслан Горожанкин и Савелий Кабанов еще и стали участниками финального гала-концерта в Белгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU