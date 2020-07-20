В Шебекино столкнулись «пятерка» и патрульный автомобиль

20 Июль 2020 2020-07-20T18:29:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 20 июля, в Шебекино на пересечении улиц Московская и Карла Маркса в районе пяти часов вечера произошло ДТП. Столкнулись «пятерка» под управлением 60-летнего мужчины и патрульный автомобиль ДПС.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что, по предварительным данным, водитель «ВАЗ 2105» при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил ехавший с включенными световым и звуковым сигналами служебный автомобиль. Все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются. О пострадавших пока ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU