2020-07-20T18:29:49+03:00
Происшествия

В Шебекино столкнулись «пятерка» и патрульный автомобиль

По предварительным данным, водитель легковушки не пропустил полицию
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгородской области столкнулись «пятерка» и патрульный автомобиль ДПС.В Белгородской области столкнулись «пятерка» и патрульный автомобиль ДПС.Фото: "КП" Архив
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В понедельник, 20 июля, в Шебекино на пересечении улиц Московская и Карла Маркса в районе пяти часов вечера произошло ДТП. Столкнулись «пятерка» под управлением 60-летнего мужчины и патрульный автомобиль ДПС.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что, по предварительным данным, водитель «ВАЗ 2105» при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил ехавший с включенными световым и звуковым сигналами служебный автомобиль. Все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются. О пострадавших пока ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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