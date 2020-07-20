В Белгородской области только за неделю произошло 5 ландшафтных пожаров

20 Июль 2020 2020-07-20T16:42:50+03:00

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Неосторожное обращение с огнем — самая частая причина ландшафтных пожаров. Даже небольшой костер может стать причиной большой беды, предупреждают спасатели области. Только за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 5 ландшафтных пожаров. Их площадь составила более 800 квадратных метров. Горела сухая трава в Старом Осколе, Валуйском городском округе, Белгородском районе, в Новом Осколе и Белгороде. И все — по причине неосторожного обращения с огнем. К счастью, в этот раз случаев перехода палов травы на жилые дома и хозяйственные постройки не зафиксировано.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителей региона, заблаговременно позаботиться о безопасности своего дома, чтобы пожар не застал врасплох. Так, у каждого жилого строения необходимо установить емкость с водой, скосить сухую траву вокруг своего участка. Жечь мусор и листву можно только в специально отведенном месте вдали от леса, заборов, построек и жилых домов. Идеальный вариант — печь. А при устойчивой сухой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения проводите пожароопасные работы запрещено. Также нельзя разрешать детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, ведь детская шалость – одна из самых частых причин возникновения пожаров!

ИСТОЧНИК KP.RU