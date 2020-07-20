2020-07-20T14:54:50+03:00
Общество

Белгородцы смогут до конца года заменить паспорта, срок действия которых истек

Паспорта, срок действия которых закончился в период с 1 февраля до 15 июля, действительны до момента замены
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцы смогут до конца года заменить паспорта, срок действия которых истек.Белгородцы смогут до конца года заменить паспорта, срок действия которых истек.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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белгородцы смогут заменить паспорта, срок действия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля 202 года, до конца года. До момента замены эти паспорта будут считаться действительными без каких-либо ограничений, такое решение принято в соответствии с Указом Президента России №275 от 18 апреля 2020 года.

На то, чтобы заменить паспорта, у белгородцев есть время до до 31 декабря. Эта норма содержится в приказе МВД России №410 от 9 июня 2020 года. Подать заявление на замену документа можно через портал государственных услуг РФ, в МФЦ или сделать это непосредственно в подразделениях по вопросам миграции. Эти подразделения на нынешний момент работают в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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