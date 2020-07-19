В Белгородской горбольнице №2 скончался 49-й пациент с подтвержденным COVID-19

19 Июль 2020 2020-07-19T18:12:58+03:00

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Как стало известно из сообщения Департамента здравоохранения Белгородской области, 49-м пациентом, который скончался от заражения коронавирусом, оказался житель Белгорода, Мужчине было 52 года, он проходил лечение на базе Городской больницы №2, которая все эти месяцы является центральным ковид-госпиталем, где проходят лечение самые тяжелые пациенты.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 43 белгородцев, всего с начала пандемии в области заболело 5 441 человек. Число выздоровевших увеличилось на 56 и составило 4396 человек. При этом на самоизоляции находится 2745 белгородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU