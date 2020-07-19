2020-07-19T11:53:03+03:00
Происшествия

Под Белгородом дама за рулем сбила 5-летнюю девочку

Ребенок получил травмы различной степени, сопровождающая ее сестра-школьница не пострадала
Ирина ТАРАСОВА
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Под Белгородом дама за рулем сбила 5-летнюю девочку.Под Белгородом дама за рулем сбила 5-летнюю девочку.Фото: "КП" Архив
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В Ракитянском районе Белгородской области 39-летняя женщина-водитель сбила 5-летнюю девочку. Ребенка сопровождала 10-летняя сестра. 5-летнюю девочку с травмами различной тяжести доставили в больницу, се сестра не пострадала.

По предварительным данным, ДТП произошло около 9 часов вечера в пятницу, 17 июля на улице Коммунистическая возле дома №8, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. 39-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Рено Логан" сбила ребенка в тот момент, когда дети переходили проезжую часть по нерегулируемой «зебре».

ИСТОЧНИК KP.RU

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