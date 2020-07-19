Под Белгородом дама за рулем сбила 5-летнюю девочку
В Ракитянском районе Белгородской области 39-летняя женщина-водитель сбила 5-летнюю девочку. Ребенка сопровождала 10-летняя сестра. 5-летнюю девочку с травмами различной тяжести доставили в больницу, се сестра не пострадала.
По предварительным данным, ДТП произошло около 9 часов вечера в пятницу, 17 июля на улице Коммунистическая возле дома №8, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. 39-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Рено Логан" сбила ребенка в тот момент, когда дети переходили проезжую часть по нерегулируемой «зебре».
ИСТОЧНИК KP.RU