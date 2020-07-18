18 Июль 2020 2020-07-18T13:39:15+03:00

В Белгороде ушел из жизни отец двукратной олимпийской чемпионки Василий Хоркин. Фото со страницы в соцсетигубернатора Евгения Савченко

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В Белгороде на 68-м году жизни скончался Василий Васильевич Хоркин, отец легендарной спортсменки, двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной. «Василий Хоркин был достойным семьянином, добросовестным работником и уважаемым гражданином своей страны, настоящим, добрым, интеллигентным, очень порядочным и душевно щедрым человеком, который честно и достойно прошел свой земной путь», - отметил в своем соболезновании губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Василий Хоркин более 30 лет проработал на одном предприятии оператором технологической установки. Неустанный труженик, к своему делу всегда относился с большой любовью и ответственностью. Свои лучшие качества Василий Васильевич передал детям – двум замечательным дочерям.

Светлана Хоркина стала знаменитой спортсменкой, двукратной олимпийской чемпионкой и прославила Белгородчину на весь мир. Юлия также добилась высоких результатов и сегодня возглавляет спортивную школу №3 Белгородской области имени заслуженного тренера России Пилкина.

ИСТОЧНИК KP.RU