18 Июль 2020 2020-07-18T11:09:44+03:00

20 083 маленьких белгородца в июле получили выплаты, положенные на детей от 3 до 7 лет. Фото: "КП" Архив

Выплату получили больше 15 тысяч семей на общую сумму 630 миллионов

Изменить размер текста: A A

15 тысяч семей в июле получили выплаты, положенные на детей от 3 до 7 лет. Всего выплаты получили 20 083 маленьких белгородца в общей сумме 630 миллионов рублей, рассказала заместитель начальника управления социальной защиты населения области Ольга Шопинская.

При этом Ольга Шопинская обратила внимание белгородцев на сроки получения выплат и правила подачи документов, которые позволят избежать ошибок при оформлении документов.

Так, при подаче заявления на госуслугах важно указать все данные корректно, чтобы заявление было принято к рассмотрению. Если в нем будут отсутствовать, например, информация о муже или детях, не попадающих под возраст выплаты, заявление будет отклонено.

Также важно, что выплата должна быть начислена до 26 числа каждого месяца. Нарушений со стороны соцзащиты не было: за июнь выплата поступила 3 июня в муниципальные образования, за июль она тоже уже начислена.

Чиновник объяснила, что заявки на выплаты формируются до 23 числа текущего месяца на следующий. Соответственно, если до 23 июля белгородцам придет положительное заключение о выплате, то они получают ее в августе. Соответственно, если после этого числа — выплата придет в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU