2020-07-15T18:13:53+03:00
Общество

Судебные приставы Белгорода взыскали ущерб за повреждение дорог

Штраф составил 346 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Судебные приставы Белгорода взыскали ущерб за повреждение дорог. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской областиСудебные приставы Белгорода взыскали ущерб за повреждение дорог. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области
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Белгородские судебные приставы взыскали 346 тысяч рублей за ущерб, нанесенный автомобильным дорогам. Дороги были повреждены из-за перевозки тяжеловесного груза.

В Белгородское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области поступил исполнительный документ о взыскании с физического лица ущерба, причиненного автомобильным дорогам, в пользу учреждения «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области». На основании судебных актов должник превысил транспортным средством, установленные ограничения по нагрузке на ось.

Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако полученную информацию проигнорировал.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства нарушителя. Вынесено постановление на запрет регистрационных действий в отношении недвижимого имущества должника и автотранспортных средств: полуприцеп «MG FAC27B», «КамАЗ-55102», грузовик «МАН-24.362».Также, установлено ограничение на выезд за пределы РФ.

После принятых мер должник оплатил всю сумму в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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