Белгородский Следком начал проверку после падения дерева на женщину с ребенком

15 Июль 2020 2020-07-15T14:17:54+03:00

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Напомним, происшествие случилось в среду, 15 июля, в парке Победы города Белгорода. По предварительным данным, при порыве дерева ветка сухого дерева упала на 47-летнюю женщину, гулявшую по аллейкам с годовалым внуком. С травмой головы белгородку госпитализировали в больницу. Малыш в момент происшествия был на руках у бабушки. Когда она упала, кроха получил ушиб. В настоящее время он передан матери.

- Следователи осмотрели место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU