Тротуар в Валуйках обкосили благодаря Интернету

14 Июль 2020 2020-07-14T18:26:41+03:00

А если бы отключили электроэнергию, Валуйки бы заросли бурьяном?

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В пяти социальных сетях проводится круглосуточный мониторинг и анализ обращения жителей Валуйского городского округа через систему «Инцидент менеджмент». Ежедневно через нее поступают сообщения жителей города по разным аспектам. Недавно поступила просьба от валуйчанки с просьбой обкосить тротуар по улице Соколова. В течение суток был наведен порядок. И все бы хорошо, но вдруг в Валуйках надолго отключат электричество и вырубится Интернет?

Таким образом благодаря совместной работе населения и специалистов администрации Валуйского городского округа, были зачищены от мусора городские территории, осуществлен спил деревьев и кустарников, проведен ямочный ремонт дорог, решился вопрос с водоснабжением.

ИСТОЧНИК KP.RU