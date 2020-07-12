137 жителей поселка Яковлево получили ключи от новых квартир
Жители поселка Яковлево Белгородчины получили ключи от новых комфортных квартир. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Евгений Савченко. Вместе с председателем наблюдательного совета Фонда реформирования он вручил 137 новоселам ключи от. новых квартир.
Среди них 33 яковлевца, которые в конце прошлого года пострадали в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме. "Мы приняли на себя обязательство предоставить им новые квартиры в максимально сжатые сроки. Дополнительно из областного бюджета на эти цели направили около 30 млн рублей", - отметил Евгений Савченко.
Кроме того, 104 человека получили квартиры в построенном доме по программе переселения из аварийного жилья. Здесь существенную финансовую поддержку оказал Фонд реформирования ЖКХ, выделив более 70 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU