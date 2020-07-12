137 жителей поселка Яковлево получили ключи от новых квартир

12 Июль 2020 2020-07-12T13:03:46+03:00

37 жителей поселка Яковлево получили ключи от новых квартир. Фото со страницы в соцсетях Евгения Савченко

Об этом сообщил в соцсетях губернатор Евгений Савченко

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Жители поселка Яковлево Белгородчины получили ключи от новых комфортных квартир. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Евгений Савченко. Вместе с председателем наблюдательного совета Фонда реформирования он вручил 137 новоселам ключи от. новых квартир.

Среди них 33 яковлевца, которые в конце прошлого года пострадали в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме. "Мы приняли на себя обязательство предоставить им новые квартиры в максимально сжатые сроки. Дополнительно из областного бюджета на эти цели направили около 30 млн рублей", - отметил Евгений Савченко.

Кроме того, 104 человека получили квартиры в построенном доме по программе переселения из аварийного жилья. Здесь существенную финансовую поддержку оказал Фонд реформирования ЖКХ, выделив более 70 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU