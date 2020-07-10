Лежащий в Старом Осколе на проезжей части мотоциклист жив

10 Июль 2020 2020-07-10T18:41:55+03:00

В полиции сообщили, что мужчина и его пассажирка с травмами доставлены в больницу

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 10 июля, в городе Старом Осколе. В соцсетях вскоре появились фото лежащего на дороге мотоцикла и водителя. Выяснилось, что мужчина, к счастью жив.

По предварительным данным, около 11 часов 40 минут 48-летний водитель мотоцикла «ИЖ», двигаясь по проспекту Алексея Угарова, не занял крайнее положение на проезжей части. В результате он столкнулся с автомобилем «Ниссан» под управлением 34-летнего мужчины.

- В результате ДТП пострадали два человека. С травмами в больницу доставлены мотоциклист, а также его 52-летняя пассажирка, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU