2020-07-10T18:41:55+03:00
Происшествия

Лежащий в Старом Осколе на проезжей части мотоциклист жив

В полиции сообщили, что мужчина и его пассажирка с травмами доставлены в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
В результате ДТП пострадали два человека.В результате ДТП пострадали два человека.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 10 июля, в городе Старом Осколе. В соцсетях вскоре появились фото лежащего на дороге мотоцикла и водителя. Выяснилось, что мужчина, к счастью жив.

По предварительным данным, около 11 часов 40 минут 48-летний водитель мотоцикла «ИЖ», двигаясь по проспекту Алексея Угарова, не занял крайнее положение на проезжей части. В результате он столкнулся с автомобилем «Ниссан» под управлением 34-летнего мужчины.

- В результате ДТП пострадали два человека. С травмами в больницу доставлены мотоциклист, а также его 52-летняя пассажирка, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородский район приехал «Добрый поезд»
В Белгороде улица имени Щорса будет отреконструирована к концу октября
Лежащий в Старом Осколе на проезжей части мотоциклист жив
Маловато отдыхали? 13 июля объявлено выходным днем в Белгородской области
В Белгороде памятник Ленину в Центральном парке остался без руки
В Белгороде на улице избили 19 летнего парня
Белгородец привлек внимание участковых, когда шел по улице с сумкой конопли
Белгородские спасатели пришли на помощь детям, забравшимся на высокое дерево
В центре Белгорода из-за бронепробега ограничат движение автотранспорта
В Ровеньском районе столкнулись зерноуборочный комбайн и легковушка
В Белгородской области отметят День российской почты
В Белгородской области задержали похитителя декоративных деревьев
Белгородца осудили за попытку обвинить полицейских в вымогательстве
В Белгородской области заработал налоговый режим для самозанятых
Гибель на пожаре белгородца привлекла внимание регионального Следственного комитета
В Валуйском городском округе четыре семейные пары получили медали ко Дню семьи, любви и верности
Житель Новооскольского района Белгородчины оплатил штраф в размере 400 тысяч рублей
По требованию Белгородской транспортной прокуратуры заблокировано 6 сайтов
В Губкине пожарные спасли щенка и кошку, попавших в западню
Белгородские пограничники в 500 метрах от границы обнаружили автомобиль с тряпьем на 2 миллиона