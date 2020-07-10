Лежащий в Старом Осколе на проезжей части мотоциклист жив
Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 10 июля, в городе Старом Осколе. В соцсетях вскоре появились фото лежащего на дороге мотоцикла и водителя. Выяснилось, что мужчина, к счастью жив.
По предварительным данным, около 11 часов 40 минут 48-летний водитель мотоцикла «ИЖ», двигаясь по проспекту Алексея Угарова, не занял крайнее положение на проезжей части. В результате он столкнулся с автомобилем «Ниссан» под управлением 34-летнего мужчины.
- В результате ДТП пострадали два человека. С травмами в больницу доставлены мотоциклист, а также его 52-летняя пассажирка, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU