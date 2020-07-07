2020-07-07T16:24:31+03:00
Общество

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на сайте DomClick.ru
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Льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми на покупку квартиры в новостройке:

- от 1,2% годовых с учетом скидки от застройщика в первые 2 года кредитования;

- от 4,7% годовых — при регистрации сделки в электронном виде.

Ставка по программе «Господдержка 2020» на покупку квартиры в новостройке:

- от 2,6% годовых с учетом скидки от застройщика в первые 2 года кредитования;

- от 6,1% годовых — при электронной регистрации сделки.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками:

- 4,1% годовых в первые 2 года кредитования;

- 5,4% годовых при регистрации сделки в электронном виде.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 7,3% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса ДомКлик от Сбербанка при регистрации сделки в электронном виде.

- Мы видим, что рынок недвижимости ожил, спрос на покупку жилья растет. Так, в июне количество заявок на ипотеку в Сбербанке увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нам важно поддержать россиян в решении квартирного вопроса, поэтому мы продолжаем улучшать условия ипотечных программ Сбербанка, - рассказал директор дивизиона «ДомКлик» ПАО Сбербанк Николай Васёв.

Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам — в мае 2020 года снижение составило до 0,8 процентных пункта.

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на сайте DomClick.ru.

В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк за первое полугодие 2020 года выдано жилищных кредитов почти на 24,2 млрд рублей. Свои жилищные условия смогли улучшить более 15,7 тысячи семей. Во втором квартале 2020 года, несмотря на пандемию, количество выданных кредитов превысило показатели первого квартала. Новые инициативы банка будут способствовать росту количества новоселий в Черноземье.

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