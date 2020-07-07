2020-07-07T14:17:51+03:00
Общество

Жительница Белгородской области выиграла в лотерею почти 8 миллионов рублей

Выиграть суперприз молодой женщине помог 9-летний сын
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба Столото.Фото: пресс-служба Столото.
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Белгородка Маргарита Я. стала обладательницей суперприза в размере 7 918 744 рублей. В семье победительницы сложилась добрая традиция: дарить на день рождения лотерейный билет. Как рассказывает победительница, помог ей выиграть 9-летний сынишка:

— В тот день моему мальчику исполнилось девять лет. В честь праздника я зашла на сайт за билетиком. Сын называл мне числа, а я отмечала их в игровом поле. Позже, когда мы узнали о выигрыше, все были в шоке. На ушах стоял весь дом. Мы кричали и прыгали. Муж чуть в обморок не упал… Теперь мы называем сына маленьким миллионером!

Семья всегда мечтала переехать из тесной квартиры и жить в большом и просторном доме. Выигранные деньги домочадцы потратят на строительство и исполнят свое желание. Также подарят имениннику новый телефон.

Маргарита работает руководителем в центре семьи. В свободное время женщина занимается рукоделием: создает бижутерию ручной работы, декупаж и макраме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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