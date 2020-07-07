В Валуйках предприятие общепита закрыли за нарушение санитарно-эпидемических норм

7 Июль 2020 2020-07-07T13:41:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы Белгородской области приостановили деятельность одного из предприятий общественного питания Валуек за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Было установлены, что предприятие грубо нарушило ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», а также требования постановления губернатора Белгородской области от 8 мая 2020 года № 58 «О мерах по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Белгородской области».

На предприятии во время работы не была обеспечена дистанция между посетителями, отсутствовали дезинфицирующие средства для уборки помещений и обработки рук персонала. Кроме того, помещение не оборудовано центральным водоснабжением.

Судебные приставы вручили владельцу постановление о возбуждении исполнительного производства, составили акт о приостановлении деятельности и опечатали помещение на срок, установленный судом, для устранения всех нарушений, которые были выявлены.

ИСТОЧНИК KP.RU