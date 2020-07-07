2020-07-07T09:54:02+03:00
Общество

В Белгородской области нашли пропавшую накануне девочку

Несовершеннолетнюю жительницу Ивнянского района вернули домой
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области нашли пропавшую накануне девочку.В Белгородской области нашли пропавшую накануне девочку.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области совместными усилиями сотрудников полиции, поискового отряда «Лиза Алерт» в рамках проводимой проверки установлено местонахождение пропавшей накануне несовершеннолетней жительницы Ивнянского района. Девочку доставили домой.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, в настоящее время следователи устанавливают, не было ли в отношении ребенка совершено преступных действий. Устанавливаются обстоятельства ухода девочки из дому, места пребывания и состояние ее здоровья. Проводятся, в том числе, и судебно-медицинские исследования. Также с несовершеннолетней и ее родными будет проведена профилактическая работа в целях недопущения подобных действий в дальнейшем.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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