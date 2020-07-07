В Белгородском музее можно посетить выставку игрушки-свистульки
Экспозиция включает 25 свистулек борисовского мастера Евгения Иванова
В Белгородском музее можно посетить выставку игрушки-свистульки. Фото пресс-службы администрации Борисовского района
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Персональная выставка народного мастера Белгородской области Евгения Иванова «Возрождая традиции» начала работу в Белгородском музее народной культуры. Она посвящена борисовской глиняной игрушке. Экспозиция включает 25 игрушек-свистулек, созданных руками Евгения Иванова, который мечтает возродить данный промысел в родном крае.
Игрушки-свистульки борисовских мастеров - это наскоро вылепленные фигурки домашних птиц и животных, иногда человека. Сейчас это сувенир и украшение интерьера. Посетить выставку можно будет до 31 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU