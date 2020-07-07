7 Июль 2020 2020-07-07T11:12:28+03:00

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После капитального ремонта в Борисовском районе открылся Зозулянский сельский Дом культуры. Любимое место всех жителей села заметно преобразилось. Теперь это культурный центр, в котором разместились Дом культуры и библиотека, сообщила пресс-служба администрации Борисовского района.

Во время экскурсии по обновленному зданию директор Дома культуры Динара Винник рассказала, что в здании поменяли фасад, отремонтировали крышу, провели внутреннюю отделку, сделали водопровод, оборудовали санузел, кружковую комнату. Также в учреждении появился компьютер, новая мебель. Одним словом, в Доме культуры теперь комфортно работать и заниматься делами по интересам.

ИСТОЧНИК KP.RU