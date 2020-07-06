Музей Белгородского района cтал партнером Музея России
Историко-краеведческий музей Краснооктябрьской школы стал партнером Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Общероссийская организация «Российское военно-историческое общество» реализует комплексную программу развития школьных музеев «Школьный музей Победы».
В Музее Победы в Москве на заседании экспертной комиссии было принято решение вручить «Сертификаты партнера» образовательным организациям, чьи заявки прошли техническую экспертизу первого этапа реализации программы. В их числе историко-краеведческий музей Краснооктябрьской школы имени Пономарева.
Школьный краеведческий музей существует с 1987 года. Его задачи – воспитание гордости за наш народ, за его жизнь и труд, воспитание любви к своей Родине и высоких гражданских чувств. В школьном музее восемь основных экспозиций и одна сменная выставка.
ИСТОЧНИК KP.RU