Tele2 предлагает выгоду на Xiaomi

6 Июль 2020 2020-07-06T17:45:44+03:00

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Компания развивает сотрудничество с одним из ключевых брендов потребительских предпочтений – компанией Xiaomi и запускает с вендором серию предложений в розничной сети. Клиентам доступен выгодный комплект – качественный 4G-смартфон Xiaomi и услуги связи на один год со скидкой. Посетители салонов могут приобрести его в рассрочку с минимальным взносом от нуля рублей и со скидкой до 5100 рублей в зависимости от региона.

Tele2 поддерживает фокус на продаже 4G-устройств от вендора Xiaomi, который активно завоевывает новых пользователей и наращивает свою долю на рынке. В мае 2020 года доля устройств Xiaomi в продажах розничной сети Tele2 составила 16,8%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3 п. п. Доля гаджетов вендора, зарегистрированных в сети Tele2, также неуклонно растет: в мае она составила 16%, что на 5 п. п. выше результата 2019 года. В рамках партнерства с Xiaomi Tele2 продолжает серию промомероприятий, позволяющих клиентам приобрести устройства и дополнительные услуги по выгодной цене.

Программа «Мой смартфон онлайн», которая охватывает смартфоны Xiaomi, действует во всех регионах присутствия оператора. В ней могут принять участие не только новые, но и действующие абоненты оператора. По сравнению со стандартным сценарием выгода клиента при покупке комплекта за год составит до 5 100 руб. в зависимости от региона. Комплект из смартфона с услугами связи можно приобрести в кредит или рассрочку. Пользователям предложения предоставляется скидка на тариф «Мой онлайн+», который включает большой пакет мобильного интернета и минут.

Кроме того, на смартфоны Xiaomi действует скидка 20% при покупке комбинированного предложения. Оно предполагает оплату в одном чеке 4G-смартфона, страховки «Комплексная защита» и SIM-карты с тарифом «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» с предоплатой на три месяца.

При покупке до 31 июля двух смартфонов Xiaomi в одном чеке абонент получит скидку 50% на устройство меньшей стоимостью. Предложение действует при условии приобретения дополнительного продукта для защиты смартфона и двух SIM-карт с тарифами «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» (с предоплатой на 3 месяца) в салонах Tele2.

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2:

«Мы эффективно работаем с компанией Xiaomi и продолжим развивать сотрудничество. Серия выгодных акций – это результат нашего успешного партнерства с вендором, аудитория которого стремительно растет. До конца 2020 года у нас разработан четкий план по проведению масштабных и интересных для клиентов мероприятий в розничной сети Tele2. Спрос на устройства Xiaomi неизменно идет вверх, что подтверждает статистика по продажам в нашей рознице и динамика этих смартфонов в сети Tele2. По доступной цене пользователи получают качественное устройство, которое открывает им все преимущества цифровых сервисов. Мы предлагаем клиентам самые разные варианты покупки гаджетов Xiaomi с выгодой – от 20% до 50% в зависимости от комбинаций услуг и товаров. Мы также напоминаем клиентам о возможности приобрести устройства в рассрочку с минимальным первым взносом и комфортным периодом выплаты кредита».