Белгородец ответит за смерть сожительницы

6 Июль 2020 2020-07-06T16:25:49+03:00

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Следственным отдел Губкина завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Губкинского городского округа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В ходе бытовой ссоры мужчина нанес жестокие удары своей сожительнице. 53-летняя женщина от полученных травм кончалась на месте происшествия.

По версии следствия, 6 апреля 2020 года компания мужчин и женщин распивала спиртное в доме в селе Скородное. Обвиняемый и его сожительница поссорились из-за того, что мужчина упрекал подругу в курении и нежелании готовить еду. Ссора переросла в жестокое избиение, женщина получила тела не менее 47 ударов руками и ногами.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU