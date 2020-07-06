Более трех тысяч белгородцев подключили сервис «Гарантия Плюс» от «Ростелекома»

6 Июль 2020 2020-07-06T15:16:06+03:00

Количество пользователей сервиса за шесть месяцев текущего года выросло в три раза

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В Белгородской области количество пользователей сервиса «Гарантия Плюс» от «Ростелекома» за шесть месяцев текущего года выросло в три раза по сравнению с декабрем 2019 года. Договор о страховании оборудования заключили более трех тысяч абонентов цифрового провайдера.

- При заключении договора с “Ростелекомом" на предоставление услуг каждый абонент может оформить специальную опцию "Гарантия Плюс". Мы предоставляем нашим клиентам возможность заменить оборудование, если в ходе эксплуатации оно пришло в неисправность в силу не зависящих от абонента обстоятельств. Компания заменит испорченное оборудование при повреждении в результате перепадов напряжения в сети электропитания, поломки по причине чрезвычайной ситуации, а также при неисправности, возникшей в результате действий третьих лиц и воздействия внешней среды, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Под гарантийные и постгарантийные обязательства компании подпадают роутеры, маршрутизаторы, модемы, телевизионные приставки, PLC-адаптеры, цифровые абонентские станции (АТС), терминалы, камеры видеонаблюдения.

Срок гарантии от «Ростелекома» – два года для приобретенного оборудования и бессрочно – для арендованного. «Гарантия Плюс» является дополнительной опцией, которая не влияет на стандартную гарантию, она лишь дополняет перечень гарантийных случаев.

Подробная информация о сервисе «Гарантия Плюс» на сайте «Ростелекома».