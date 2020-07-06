Выставочный зал "Родина" предлагает белгородцам юбилейную выставку "По волнам памяти"

6 Июль 2020 2020-07-06T14:15:49+03:00

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Выставочный зал «Родина» предлагает вниманию белгородцев и гостей города персональную юбилейную выставку Ивана Чернышева «По волнам памяти», посвященную 80-летию со дня рождения мастера. Художник принадлежит к тому поколению, чье детство пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы. Путь от парнишки из деревенской глубинки до маститого художника не был простым и легким.

Упорный труд в совершенствовании мастерства дал результаты: с 1969 года Иван Чернышев – участник самых значительных и престижных художественных смотров страны. В 1973 году он был принят в Союз художников СССР. И все эти годы его жизнь и творчество были связаны с родным Белогорьем.

Произведения художника находятся в коллекциях Белгородского государственного художественного музея, Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление», Валуйского историко-художественного музея.

Выставка ретроспективная. В экспозиции представлены живописные работы, написанные в период с 70-х годов ХХ века по настоящее время. Выставка, которая открывается 17 июля, продлится до 9 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU