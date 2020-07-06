В Белгородской области разыскали подростка, заблудившегося в лесу

6 Июль 2020 2020-07-06T11:43:23+03:00

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В Белгородской области обстоятельствами исчезновения подростка, жителя Корочанского района 2006 года рождения, заинтересовался региональный Следственный комитет. Следственным управлением организована доследственная проверка. Как удалось установить, подросток 5 июня 2-2- года вместе с отцом и сестрой гуляли по лесу в районе села Плоское Корочанского района. Подросток заблудился в лесу. В ходе поисковых мероприятий, проводимых с участием сотрудников отдела криминалистики следственного управления, ОМВД России по Корочанскому району и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», вскоре местонахождение несовершеннолетнего удалось установить.

Как сообщает пресс-служба ведомства. в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Процессуальное решение будет принято после проведение проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU