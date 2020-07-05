В парке культуры и отдыха Алексеевки появится контактный фонтан

5 Июль 2020 2020-07-05T18:20:11+03:00

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Чтобы выбрать территорию для благоустройства, у жителей Алексеевки было 7 дней. Голосование за понравившийся объект проходило в течение с 25 июня по 1 июля включительно. Лидером по количеству отданных голосов стал Контактный фонтан в парке культуры и отдыха (16 650 голосов).

На выбор горожанам было предложено три объекта: зона тихого отдыха на Набережной, контактный фонтан в Парке культуры и отдыха, благоустройство общественной территории по ул. Кривошеина.

Изящное украшение появится в Парке культуры и отдыха уже в этом году, сообщила пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU