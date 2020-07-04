2020-07-04T14:28:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Инцидент со сбежавшей из белгородского ковидгоспиталдя пациенткой прокомментировал Департамент здравоохранения

Инфицированная COVID-19 пациентка находилась в состоянии повышенной нервозности
Ирина ТАРАСОВА
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Инцидент со сбежавшей из белгородского ковидгоспиталдя пациенткой прокомментировал Департамент здравоохранения.Инцидент со сбежавшей из белгородского ковидгоспиталдя пациенткой прокомментировал Департамент здравоохранения.Фото: "КП" Архив
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Пациентку с диагнозом «коронавирусная инфекция», которая находилась на лечении последние шесть дней в ковидном госпитале на базе Городской больницы №2 Белгорода нашли в тот же вечер (напомним, она сбежала во время утренней пересменки). На брифинге первый замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова рассказала, что, 2 июля пациентка без уведомления покинула корпус больницы через приемное отделение, находясь в состоянии повышенной нервозности.

Отмечалось, что правоохранителям удалось восстановить события по камерам видеонаблюдения, после чего сбежавшую начали искать. И уже вечером пациентку нашли и возвратили в медицинское учреждение.

Людмила Крылова подчеркнула, что динамика состояния пациентки в последние дни улучшалась, что подтвердило и СКТ. Также взяты анализы на коронавирус, результаты которых станут известны в ближайшее время. Если они будут отрицательными, пациентка сможет отправиться домой и будет проходить лечение амбулаторных условиях под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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