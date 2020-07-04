4 Июль 2020 2020-07-04T10:30:26+03:00

Белгородцы могут брать с собой оружие и боеприпасы в отпуск. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

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Разрешительные документы на право ношения и хранения оружия действуют на всей территории Российской Федерации. Исключение составляют только режимные территории и объекты. И, в соответствии с Федеральным законом «Об оружии», владельцы оружия имеют право брать его с собой в отпуск или командировку. Как при этом хранить и транспортировать оружие, рассказали в Управлении Росгвардии по Белгородской области.

Так, во время следжования к месту проведения отпуска владельцам огнестрельного оружия ограниченного поражения необходимо перевозить его в кобуре, или чехле. Запрещено хранить оружие в условиях, не обеспечивающих его сохранность. При следовании к месту отдыха на автомобиле запрещено оставлять оружие в транспортном средстве, припаркованном на стоянках, парковках, обочинах дорог. При остановке на длительное время в гостиничном комплексе рекомендуется воспользоваться услугой предоставления личного сейфа, устанавливаемого в гостиничном номере, а в случае отсутствия такой возможности оружие всегда должно находиться под присмотром его владельца.

В пресс-службе ведомства напомнили, что статьей 6 ФЗ «Об оружии» запрещается:

- ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения на территориях образовательных организаций, за исключением образовательных организаций, уставные цели и задачи которых предусматривают использование оружия, во время нахождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу в ночное время и реализующих алкогольную продукцию, за исключением случаев ношения такого оружия лицами, осуществляющими охрану указанных организаций;

- ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного оружия и холодного оружия, за исключением случаев перевозки или транспортирования указанного оружия;

- передача оружия владельцами третьим лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU