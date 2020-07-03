3 Июль 2020 2020-07-03T17:21:49+03:00

В Белгороде было не жарко, жаркие деньки — еще впереди. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

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Как сообщает Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 4 по 8 июля 2020 года на территории Белгородской области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально-жаркая погода. Значение среднесуточной температуры воздуха на 7-9 градусов превысит климатическую норму. Максимальная температура воздуха в эти дни составит 35-37 градусов.

В связи с ожидаемым опасным явлением погоды повышается вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до муниципального уровня, связанной с травматизмом и гибелью людей на воде, потерей работоспособности, внимания, потери сознания за счет теплового перегрева, что может привести к повышению вероятности возникновения аварийности на транспорте, предупреждает Главное управление МЧС по Белгородской области.

Также высокая температура воздуха повышает опасность возникновения природных пожаров, распространения огня на населенные пункты, ЛЭП и линии связи. Могут также произойти сбои в системе электроснабжения в результате перегрева трансформаторного оборудования и систем высоковольтного снабжения.

В период высокой температуры воздуха особенно важно соблюдать меры пожарной безопасности. В лесу недопустимо: пользоваться открытым огнем; выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу; разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса; употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов; оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал; заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: 101 или 112; телефон доверия - 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU