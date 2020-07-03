В Белгороде откроют скульптурную композицию, посвященную безвинно убиенным

3 Июль 2020 2020-07-03T17:23:22+03:00

В скульптуре использована подлинная решетка из камеры, где провел последние дни епископ Белгородский Никодим

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4 июля на месте бывшего следственного изолятора состоится открытие и освящение скульптурной композиции, посвященной всем безвинно убиенным, новомученикам и исповедникам белгородским.

Это место в годы гонений на православную веру стало личной Голгофой для десятков, сотен, а может и тысяч (точное количество репрессированных пока неизвестно) православных жителей русского Черноземья.

Одним из тех, кто первым принял мученическую кончину за исповедание веры, стал священномученик Никодим (Кононов), епископ Белгородский, причисленный к лику новомучеников и исповедников российских на юбилейном соборе Русской Православной Церкви в 2000 году. Именно его изображение помещено в центр барельефа. Примечательно, что в композиции использована подлинная историческая деталь – решетка из камеры, в которой провел последние дни своей жизни священномученик.

Этот мемориал, призван стать для жителей Белгорода местом возрожденной исторической памяти о непростых временах гонений на православную веру.

Инициатором увековечивания памяти новомучеников и исповедников белгородских стала Белгородская митрополия. Автором и исполнителем памятника выступил Максим Баранов – председатель творческого союза «Гильдия мастеров».

ИСТОЧНИК KP.RU