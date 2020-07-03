2020-07-03T14:24:18+03:00
Происшествия

В Белгороде на Корочанкой произошла авария с участием трех женщин

При столкновении «Газели» и «Ниссана» пострадали водитель и пассажирка иномарки
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В четверг, 2 июля, в Белгороде произошло два ДТП. По предварительным данным, около восьми утра на Корочанской столкнулись «Газель» под управлением 33-летней женщины и «Ниссан», за рулем которого находилась 30-летняя автомобилистка. В результате ДТП водитель и 35-летняя пассажирка иномарки получили травмы.

В девять часов утра 39-летний водитель «Ниссана» на улице Железнякова сбил 55-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате горожанка получила травмы.

В восьмом часу вечера 49-летний водитель автомобиля «Скания», по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории врезался «ВАЗ 2115» под управлением 19-летнего водителя. В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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