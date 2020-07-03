2020-07-03T09:49:28+03:00
Общество

Судебные приставы Белгородской области выставили на торги Mercedes-Benz, башенный кран и другое арестованное имущество

Всего с торгов уйдет имущество должников на сумму около 11 миллионов рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Судебные приставы Белгородской области выставили на торги Mercedes-Benz, башенный кран и другое арестованное имущество.Судебные приставы Белгородской области выставили на торги Mercedes-Benz, башенный кран и другое арестованное имущество.Фото: "КП" Архив
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В Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях 14 июля на торгах будет реализовано арестованное имущество должников по 8 лотам на общую сумму 10 981 730 рублей. В том числе на торги выставлен легковой автомобиль Mercedes-Benz C 200 CGI 2011 года выпуска (начальная продажная цена 619 000 руб), кран башенный гидравлический быстро монтирующийся HD32B, Grov Legris Potain (начальная продажная цена 2 024 000 рублей).

Также с торгов уйдут: одна вторая доля в праве общей долевой собственности земельного участка, площадью 5731 квадратных метров, расположенного по адресу: Белгородская область, Губкинский район, село Богословка (начальная продажная цена 147 000 рублей); полуприцеп Schwingenschlogel, 2002 года выпуска (начальная продажная цена 1 170 000 рублей); помещение, площадью 89,1 квадратных метров, расположенное по адресу: Белгород, ул. Костюкова,11в, помещение №7 (начальная продажная цена 5 231 000 рублей); автомобиль Toyota RAV4, 2010 года выпуска (начальная продажная цена 828 530 рублей); автомобиль Infiniti EX25, 2012 года выпуска (начальная продажная цена 655 350 рублей); земельный участок площадью 1360 квадратных метров, расположенный по адресу: Губкин, ул. Соловьиная (начальная продажная цена 306 850 рублей).

Торги состоятся 14.07.2020 в электронном формате, на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/. Информация о проведении торгов также размещена на официальном сайте УФССП России по Белгородской области в подразделе «Извещения о проведении публичных торгов» раздела «Сервисы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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