Старооскольские оперативники раскрыли кражу около полутоны топлива

1 Июль 2020 2020-07-01T14:30:58+03:00

Изменить размер текста: A A

С заявление о краже топлива в полицию обратились представители одного из предприятий города Губкина. Они сообщили, что кто-то несанкционированно воспользовался топливной картой организации на нескольких автозаправочных станциях Старого Оскола. Злоумышленнику удалось похитить около 100 литров бензина марки АИ-92 и около 300 литров дизтоплива. Ущерб, причиненный предприятию, оценили в сумму порядка 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска старооскольского УМВД задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний не работающий ранее судимый губкинец – бывший сотрудник организации. По предварительным данным, похитив карту, он несколько раз приезжал на АЗС на своей машине, заправлял канистры, а позже продавал топливо по привлекательной цене. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU