2020-06-30T18:06:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белгородской области в июле планируют открыть кафе и рестораны

В правительстве региона считают, что открытие стационарных объектов не должно привести к росту числа заболевших
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области в июле планируют открыть кафе и рестораны.В Белгородской области в июле планируют открыть кафе и рестораны.
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Белгородское правительство рассматривает возможность открыть кафе и рестораны в первой половине июля. Заместитель губернатора по экономике Олег Абрамов на совещанию у губернатора рассказал, что комиссия правительства завершила проверку заведений общепита и торговли. При этом губернатор Евгений Савченко отметил, что открытие общепита при соблюдении всех требований не должно привести к росту числа заболевших.

Проведенная проверка показала, что кафе и рестораны готовы к следующему этапу снятия ограничений , а именно— работе не только летних площадок, но и стационарных объектов при условии выполнения требований Роспотребнадзора и загрузке не более 50 процентов от имеющихся мест.

Окончательное решение будет вынесено до конца недели после оценки динамики по заболевшим и госпитализированным в области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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