С начала года полицейские приняли больше ста тысяч заявлений и сообщений от белгогодцев

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:50:02+03:00

В УМВД напоминают, что обратиться за помощью в органы внутренних дел можно в любое время дня и ночи

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С начала года в Белгородской области полицейские зарегистрировали более 118 тысяч заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. По результатам их рассмотрения возбуждено свыше шести тысяч уголовных и более одиннадцати тысяч административных дел.

В УМВД региона напоминают, что обратиться в органы внутренних дел можно в любое время суток. Сделать это можно несколькими способами. Например, набрав знакомый всем с детства номер «02». Если под рукой только мобильник, звоните «102» или же наберите «112» в службу спасения и попросите связать вас с полицией.

Можно обратиться и лично. Заявление о преступлении или правонарушении у вас примут в любом территориальном отделе полиции. Отказ будет считаться нарушением. При этом выдается талон-уведомление, подтверждающий факт обращения человека в органы внутренних дел.

Заявление также можно отправить по почте. На сайте УМВД в разделе «Для граждан» можно подать обращение в электронном виде.

В областном полицейском ведомстве ведется внутренний контроль за тем, что все сообщения регистрировали как положено и не было так называемых «укрытых преступлений». Этим занимается специальное подразделения. С начала года им проведено уже 60 проверок. По данным пресс-службы УМВД, существенных нарушений не выявлено. Те, кто не доволен действиями сотрудников полиции, могут сообщить об этом по телефону доверия - 8(4722) 352-033.

ИСТОЧНИК KP.RU