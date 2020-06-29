23-летний белгородец ответит за убийство пенсионера

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:46:35+03:00

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23-летнему белгородцу, который жестоко избил 61-летнего мужчину, предстоит ответить перед Законом. Как выяснилось во время следствия, вечером 24 июня 2020 года компания мужчин в хуторе Ольховатка Корочанского района Белгородской области, занимающаяся строительными работами, распивала спиртное. 61-летний мужчина оскорбительно высказался в адрес родственников 23-летнего жителя Белгородского района. Это спровоцировало ссору, в ход пошли кулаки и ноги. Пенсионера с переломами ребер, костей черепа, повреждениями внутренних органов доставили в больницу. Но он скончался на следующий день от многочисленных повреждений. А обвиняемый в течение нескольких дней скрывался от следователей.

На место драки для того, чтобы установить обстоятельства происшествия, а также лиц, причастных к совершению преступления, выехал следователь-криминалист. Был назначен ряд экспертиз.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, Новооскольский межрайонный следственный отдел предъявил обвинение 23-летнему жителю Белгородского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

ИСТОЧНИК KP.RU