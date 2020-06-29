2020-06-29T16:15:28+03:00
Происшествия

Под Белгородом четырехлетний мальчик на парковке попал под колеса автобуса

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Четырехлетний мальчик попал под колеса автобуса «ПАЗ» на парковке торгового центра.Четырехлетний мальчик попал под колеса автобуса «ПАЗ» на парковке торгового центра.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В понедельник, 29 июня, в начале одиннадцатого дня в поселке Разумное Белгородского района произошла автоавария с участием маленького пешехода. По предварительным данным, четырехлетний мальчик попал под колеса автобуса «ПАЗ» на парковке торгового центра «Амбар», расположенной на проспекте Ленина.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что ребенок получил травмы. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины совершенного дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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