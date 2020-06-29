В Белгороде поломка «умного светофора» на перекрестке Губкина и Магистральной стала причиной огромной пробки

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:51:15+03:00

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Поломка «умного светофора», который расположен в областном центре на перекрестке улиц Губкина и Магистральной, стала причиной огромной автомобильной пробки. Многие белгородцы делились новостью в соцсети, сообщая, что светофор сначала давал очень мало времени для проезда, а затем и вовсе отключился. Из-за этого многие опоздали на работу. Заторы из машин растянулись во все стороны движения аж до улицы Спортивной.

Как предположили бедгородцы в соцсетях, самой вероятной причиной поломки «умного светофора» могло стать отсутствие электропитания на этом участке. Это позже подтвердили и в городской администрации, сообщив, что на участке произошло аварийное отключение электричества.

ИСТОЧНИК KP.RU