В Белгороде поломка «умного светофора» на перекрестке Губкина и Магистральной стала причиной огромной пробки
Поломка «умного светофора», который расположен в областном центре на перекрестке улиц Губкина и Магистральной, стала причиной огромной автомобильной пробки. Многие белгородцы делились новостью в соцсети, сообщая, что светофор сначала давал очень мало времени для проезда, а затем и вовсе отключился. Из-за этого многие опоздали на работу. Заторы из машин растянулись во все стороны движения аж до улицы Спортивной.
Как предположили бедгородцы в соцсетях, самой вероятной причиной поломки «умного светофора» могло стать отсутствие электропитания на этом участке. Это позже подтвердили и в городской администрации, сообщив, что на участке произошло аварийное отключение электричества.
ИСТОЧНИК KP.RU