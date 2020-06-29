Белгородский лихач оплатил 120 штрафов ГИБДД

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:54:56+03:00

Общая сумма штрафов потянула на 186 тысяч рублей, исполнительский сбор при этом составил 120 тысяч

Изменить размер текста: A A

Нарушитель скоростного режима едва не лишился автомобиля. Чтобы забрать авто из-под ареста, ему пришлось оплатить 120 штрафов ГИБДД на общую сумму 186 тысяч рублей.

Накануне в отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по Белгороду и Белгородскому району в отношении местного жителя было возбуждено 120 исполнительных производств за совершенные правонарушения по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения) на общую сумму 66 тысяч рублей.

Должник не хотел оплачивать многочисленные штрафы, продолжая откладывать их оплату в долгий ящик. Судебный пристав-исполнитель, установив имущественное положение должника, обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах., а также, наложил арест на его автомобиль «Volkswagen Touareg» 2007 года выпуска.

Только после всех этих мер должник лично прибыл к судебным приставам и оплатил все штрафы, включая исполнительский сбор в размере 120 тысяч рублей. Арест с автомобиля снят.

ИСТОЧНИК KP.RU