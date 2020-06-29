Новый спортивно-оздоровительный комплекс появится в Прохоровке Белгородской области
В Прохоровке Белгородской области начаты работы по организации спортивно-оздоровительного комплекса на открытом воздухе в микрорайоне «Славянский». Сквер охватит территорию вокруг существующей школы. Начаты работы по строительству лыжероллерной трассы. Она будет выполнена из асфальтного покрытия.
Трасса предназначена для проведения различных общественных мероприятий, а также для любительского и профессионального спорта, сообщает пресс-служба администрации Прохоровского района.
Запланировано благоустройство спортивной зоны, зоны отдыха, парковочных мест, детской игровой площадки, скейт парка и воркаута, зоны отдыха и общения, общественного туалета, арочных конструкций с вертикальным озеленением.
На территории сквера планируется высадка саженцев: березы обыкновенной, ели обыкновенной, сосны черной, черемухи Шуберта и другие. Также предусмотрено вертикальное озеленение территории.
ИСТОЧНИК KP.RU