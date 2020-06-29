Новый спортивно-оздоровительный комплекс появится в Прохоровке Белгородской области

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:42:59+03:00

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В Прохоровке Белгородской области начаты работы по организации спортивно-оздоровительного комплекса на открытом воздухе в микрорайоне «Славянский». Сквер охватит территорию вокруг существующей школы. Начаты работы по строительству лыжероллерной трассы. Она будет выполнена из асфальтного покрытия.

Трасса предназначена для проведения различных общественных мероприятий, а также для любительского и профессионального спорта, сообщает пресс-служба администрации Прохоровского района.

Запланировано благоустройство спортивной зоны, зоны отдыха, парковочных мест, детской игровой площадки, скейт парка и воркаута, зоны отдыха и общения, общественного туалета, арочных конструкций с вертикальным озеленением.

На территории сквера планируется высадка саженцев: березы обыкновенной, ели обыкновенной, сосны черной, черемухи Шуберта и другие. Также предусмотрено вертикальное озеленение территории.

ИСТОЧНИК KP.RU