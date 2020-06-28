В Краснояружском районе Белгородчины выберут места отдыха для благоустройства

28 Июнь 2020 2020-06-28T16:14:37+03:00

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Жители поселка Красная Яруга смогут повлиять на улучшение мест отдыха в родном поселке. 1 июля пройдет рейтинговое голосование по выбору объектов для благоустройства 5 конкретных общественных пространств. Краснояружцы сами смогут выбрать то, что именно будет преобразовано.

Выразить свое мнение может каждый житель Красной Яруги, достигший 14 лет. Для этого достаточно прийти на избирательный участок и отдать голос за свой объект комфортной среды.

Благодаря народному голосованию две общественные территории будут обновлены уже в 2020 году. Перечень территорий, за которые можно будет проголосовать: территория СОШ №1, стадион «Центральный», парк Победы, купель в поселке Красная Яруга, территория МКД.

ИСТОЧНИК KP.RU